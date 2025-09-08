En la madrugada del sábado, una joven de Comandante Luis Piedra Buena declaró que fue víctima de un abuso por parte de un hombre que se hizo pasar por policía a la salida de un boliche.

La chica, de 21 años, había estado en un boliche junto a dos amigos. Al salir del local bailable, se encontraron con un hombre mayor que, sin que lo conocieran, los invitó a su casa.

“Habían salido al boliche y esta persona, que estaba afuera del boliche, los invitó a ir a su casa; ellos no lo conocían, pero fueron”, contó el padre de la joven que denunció el abuso.

Según su testimonio, una vez en la vivienda, el sujeto encerró a los jóvenes y luego se llevó a la chica en su vehículo con el pretexto de ir a comprar una bebida.

“Como vieron que el hombre no venía, salieron por la parte de atrás de una ventana y pudieron comunicarse con mi hija; estaba llorando”, agregó.

Un reconocido supermercado despidió a trabajadores con antigüedad que denunciaron “malas condiciones"

El hombre, mayor de edad, le arrebató el teléfono a la joven y les advirtió a los demás presentes que no llamaran a la policía, asegurando que él mismo era agente, lo cual resultó ser falso.

“Ella intentaba bajarse del auto, cayó en el barro, él la subió otra vez y pasó lo que pasó. Empezó a abusar de ella”, completó el padre de la menor. Cuando llegaron al hospital, comentó: “La encontramos muy mal, toda embarrada. En shock”.

El padre de la víctima apuntó contra el accionar de la policía, indicando que no se realizaron los protocolos correspondientes en relación con un abuso, y que tampoco se llevó a cabo un allanamiento en la casa del agresor. “No le secuestraron el auto para realizar las pericias correspondientes y tampoco les incautaron los celulares”, explicó.

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

Horas más tarde, la joven de 21 años solicitó declarar, pero en la comisaría no accedieron a tomarle su declaración.

“En la comisaría dijeron que no le podían tomar la denuncia porque había un certificado que decía que no podía declarar, lo que no es real porque si la víctima quiere declarar tiene el derecho y la policía la obligación de tomarle la denuncia”, sostuvo el padre de la joven.

El hombre, también policía, destacó que no se realizó el protocolo correspondiente, dando intervención a las áreas responsables en este tipo de denuncias.

Finalmente, la familia tuvo que trasladarse hasta Puerto Santa Cruz para radicar la denuncia. “La única medida que tenemos hasta ahora es la restricción de acercamiento por 10 días; se pasea por Piedra Buena como si nada, mientras mi hija está encerrada sufriendo y nosotros como familia, destrozados”.

Sueldo de empleados de comercio: cuánto cobrarán en septiembre de 2025 con el último aumento y bono

Cerrando, el padre expresó: “Pedimos la solidaridad de Piedra Buena y esperamos que el juzgado tome las medidas que tiene que tomar, medidas más severas contra esta persona que anda libre cagándose de risa de nosotros”.

Con información de La Opinión Austral