Una tensa situación se vive este jueves por la tarde en el barrio Ciudadela, donde un hombre se atrincheró en una casa, armado con un cuchillo y frente a sus tres hijos.

Según informaron fuentes del caso a Radio Del Mar, la situación se generó en una vivienda ubicada frente a la plaza Domingo Faustino Sarmiento, en la calle 1º de Mayo, entre José Hernández y Fitz Roy. En el lugar intervino personal policial especializado en negociaciones.

Fuentes del caso informaron a ADNSUR que, cerca de las 15, el hombre fue retirado del lugar esposado.

En la vivienda había tres menores que fueron rescatados poco antes y tuvieron que ser atendidos porque se encontraban en estado de shock. “Estaban llorando mucho, pedían por su papá”, explicaron.

Los investigadores buscan determinar si el hombre que se atrincheró es una persona que se encuentra detenida en ese lugar bajo arresto domiciliario.

Noticia en desarrollo