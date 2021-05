Un hombre se accidentó en el corte de ruta de vecinos en Las Golondrinas sobre la Ruta Nacional N°40, al toparse con troncos que los vecinos afectados por el ultimo incendio forestall en Chubut, que se encuentran manifestándose allí.

Carlos Fernández -conductor que sufrió el choque- señaló que “no había ni fuego ni ninguna señalización que indicara que estos elementos estaban sobre la calzada y me podría haber matado. Estaba oscuro y yo venía por la Ruta 40 rumbo a El Bolsón cuando me encontré con un tronco en el medio de la calzada, en el sector del corte” señalando que “no tenía ni fuego ni ninguna señalización y me lo comí, así como venía”.

Asimismo, sostuvo: “quedé con todo el frente del auto roto y la verdad que no entiendo porque no avisan con luces o algo porque se puede matar alguien”, cerró.

En las imágenes compartidas por el medio Info Chucao se puede observar el daño en el frente del vehículo, por lo que también se dispararon los air bag a raíz del impacto.