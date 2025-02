El pasado lunes por la tarde, un trágico incidente sacudió a la ciudad de La Plata cuando un hombre que manejaba una camioneta tipo flete se descompensó al volante y murió tras impactar contra el garaje de una casa ubicada en las calles 18 entre 35 y 36.

El conductor, identificado como Rodolfo Adrián Moreira, tenía 47 años. Las cámaras de seguridad capturaron cómo la camioneta realizaba una maniobra arriesgada antes de girar bruscamente hacia el garaje.

A pesar de la rápida intervención por parte del SAME y la Policía, Moreira falleció en el lugar. No hubo otras víctimas debido a que no había personas cerca.

Fatal accidente: se descompensó mientras manejaba una camioneta, chocó contra una casa y murió

La dueña de la casa afectada salió rápidamente para evaluar lo sucedido, al igual que otros vecinos que estaban presentes pero no pudieron intervenir para ayudar al conductor.

Las autoridades están analizando videos y testimonios para determinar qué causó la descompensación del conductor e investigan posibles antecedentes médicos.