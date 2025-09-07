Un hombre que usaba silla de ruedas murió al quedar atrapado en un incendio en un conventillo

Un hombre en silla de ruedas murió hoy en un incendio que se registró en un conventillo del barrio porteño de La Boca.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la víctima fue hallada a tres metros del acceso al inmueble ubicado en Wenceslao Villafañe al 400, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez.

Personal del SAME y de la Policía de la Ciudad también se encuentran trabajando en el lugar para controlar el siniestro y evitar que se propague a las viviendas linderas, muchas de ellas también de madera y chapa, lo que aumenta el riesgo de propagación.

Además, en el lugar en el que vivían 13 familias, debieron recibir asistencia al menos 8 personas.

El foco ígneo se desarrolló en un predio de 20 por 60 metros (donde viven unas 13 familias), mientras que en la parte frontal se encuentra un conventillo de 20 por 30 metros.

Bomberos de la Ciudad constataron que las llamas se iniciaron en la planta baja de forma generalizada y las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente.