Un trágico accidente vial tuvo lugar este domingo sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Villa La Angostura con el empalme hacia la Ruta 237. Como consecuencia del choque, un hombre perdió la vida y otro fue trasladado al hospital, aunque está fuera de peligro.

El siniestro involucró a dos vehículos: una camioneta Ram y una Peugeot Partner. De acuerdo a las primeras versiones y testimonios recogidos en el lugar, uno de los rodados habría realizado una maniobra de sobrepaso que terminó en un impacto frontal.

La víctima fatal viajaba en la Peugeot Partner. En tanto, el conductor de la camioneta fue derivado al hospital de Villa La Angostura, sin lesiones que comprometan su vida.

Vialidad Nacional comunicó que el tránsito se encuentra interrumpido en su totalidad a la altura del kilómetro 2086, debido al siniestro. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo pidieron a quienes circulen por la zona seguir las indicaciones del personal policial y de bomberos que se encuentran trabajando en el lugar.