Un hombre perdió la vida en la madrugada del sábado en una zona rural de General Enrique Godoy, Río Negro. Las primeras versiones indican que habría estado involucrado en el robo de cables junto a otras personas.

“Aparentemente intentaron ayudarlo y luego lo dejaron abandonado”, señaló el comisario inspector Milton Hugo Almendra.

El hecho fue descubierto poco después de la 1 de la mañana, cuando vecinos alertaron a las autoridades tras observar un incendio en la calle María Auxiliadora, en cercanías de la chacra 126.

Al arribar al sitio, los efectivos policiales encontraron cables eléctricos cortados y, a pocos metros de allí, el cuerpo sin vida de un hombre.

En el lugar también se incautó una herramienta de corte y se observó un poste de madera caído, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un intento de sustracción de tendido eléctrico, según detallaron fuentes policiales.

Las primeras averiguaciones sugieren que el fallecido no actuaba solo. Almendra declaró al Diario RÍO NEGRO que habría estado acompañado por "al menos dos individuos", quienes habrían intentado moverlo antes de huir.

Según datos oficiales, se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años, cuya identidad aún no ha sido confirmada, ya que no portaba documentación. Peritos de Criminalística trabajaron durante la madrugada en la recolección de pruebas para esclarecer el caso.

El Ministerio Público Fiscal informó que se ordenó la realización de una autopsia, tanto para identificar al fallecido como para determinar las causas exactas del deceso.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca, donde se esperan los resultados de los estudios para establecer si hubo intervención de terceros en el hecho.