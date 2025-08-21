Un homicidio ocurrido en la madrugada del jueves conmocionó al barrio Sapere de Neuquén Capital. Un hombre perdió la vida tras recibir múltiples puñaladas en la costa del río, en un hecho que involucra a la ex pareja de su actual novia, quien quedó detenido como principal sospechoso.

El alerta y la intervención policial

El crimen se conoció luego de la activación de un botón antipánico por parte de una mujer, que alertó a la Policía sobre una situación de riesgo. Según informó el comisario Antonio Muñoz, jefe de la Comisaría Primera, el dispositivo fue clave para movilizar a los efectivos hacia la zona de la calle Río Uruguay.

Al arribar, los uniformados fueron guiados por vecinos hasta la costa del río, donde encontraron a la víctima con heridas de arma blanca de gran gravedad. De inmediato fue trasladado en “código rojo” por el SIEN hacia el hospital, aunque falleció poco después de ingresar debido a la magnitud de las lesiones.

Chile presentó a Argentina un proyecto millonario para modernizar un paso fronterizo clave entre ambos países

Una víctima y un agresor en situación de calle

De acuerdo con la información preliminar, tanto la víctima como el presunto agresor vivían en situación de calle en casillas precarias cercanas al río Neuquén. Este contexto, según la Policía, habría favorecido que el ataque se produjera en un sector sin resguardo ni testigos directos.

El comisario Muñoz detalló que la mujer, actual pareja de la víctima, había recibido un llamado de su ex, quien presuntamente lo citó en la zona de casillas. A pesar de que la mujer le pidió que no fuera, el hombre acudió al encuentro, donde finalmente fue atacado con un cuchillo.

Si bien el presunto autor quedó demorado, el arma homicida aún no fue secuestrada.