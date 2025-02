Este viernes por la madrugada, la ciudad de Río Gallegos fue escenario de un intenso operativo policial que culminó con la detención de un hombre sospechoso de robo.

Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un individuo que transportaba un objeto similar a un lavarropas en las calles 50 y 27.

Efectivos de la División Comisaría Séptima y del Comando de Patrullas se desplegaron rápidamente hacia el lugar, recabando testimonios que indicaban que el hombre había salido de una vivienda deshabitada en la calle 29 con un lavarropas de color blanco. La presencia de este electrodoméstico en la escena generó sospechas inmediatas entre los vecinos, quienes no dudaron en contactar a las autoridades.

Al ser sorprendido por la policía, el sospechoso abandonó el electrodoméstico y huyó del lugar, intentando evadir la captura. Sin embargo, las fuerzas del orden no se rindieron. Minutos después, un nuevo aviso informó sobre su posible ubicación en las calles 27 y 56, aunque en esa instancia no lograron hallarlo. No obstante, tras un rastrillaje intensivo y coordinado, finalmente fue interceptado en las calles 50 y 37.

Durante su detención, el ladrón intentó deshacerse de varios objetos personales, entre ellos cigarrillos, cajas de hamburguesas, talco para pies, pasta dental y dinero en efectivo. Esta acción generó más sospechas sobre su posible participación en actividades delictivas. El personal del Comando de Patrullas logró reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial para continuar con el procedimiento judicial.

Además del incidente con el sospechoso, la policía detectó que el comercio "Fresh", ubicado en las calles 38 y 25, tenía la puerta parcialmente abierta y presentaba daños en su sistema de seguridad. Esta situación está siendo investigada para determinar si guarda relación con el detenido.

La investigación está a cargo de la División Comisaría Séptima, que trabaja arduamente para esclarecer los hechos y establecer posibles conexiones con otros robos recientes en la zona. El hombre permanece alojado en la sede policial a la espera de nuevas disposiciones judiciales.

Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR