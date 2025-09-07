Un operativo policial en el barrio Primera Junta de Trelew terminó con la detención de un hombre que, según informaron fuentes oficiales, amenazó con un arma blanca a los efectivos que intervinieron en un desorden familiar.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 21 horas en una vivienda ubicada sobre calle Pedro Crotta al 1900.

Cuando el personal de la Comisaría Distrito Tercera arribó al lugar, fue recibido por un grupo de mujeres que señalaron que en el interior se encontraba un hombre en estado de ebriedad y con una actitud agresiva.

Minutos más tarde, el sospechoso salió del domicilio e increpó a los agentes, para luego ingresar nuevamente y retirar de la cocina un cuchillo de unos 29 centímetros de largo.

Con esa arma, según consta en el parte policial, lanzó amenazas contra los uniformados y también contra su propia integridad. “Te apuñalo, eh. Se van de acá o me mato o los apuñalo a ustedes”, habría gritado mientras realizaba ademanes intimidatorios.

Finalmente, al salir nuevamente del domicilio, el hombre fue reducido y demorado, aunque en el procedimiento un numerario policial resultó con lesiones. El arma blanca fue secuestrada como parte de la investigación.

La causa quedó caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, amenazas con arma blanca y lesiones, con intervención de la fiscalía de turno.