Un hombre fue detenido por intentar secuestrar a un nene de 7 años en Trelew

Un grave hecho perturbó este viernes por la mañana la tranquilidad de los vecinos de Trelew, cuando un hombre de 43 años fue detenido acusado de intentar secuestrar a un niño de 7 años en plena vía pública, en el barrio Oeste, cuando caminaba junto a su mamá.

El preocupante incidente tuvo lugar cerca de las 7 de la mañana, cuando el menor —de 7 años— caminaba por la vía pública. “La mujer indicó que venía caminando con su hijo de 7 años cuando, en un momento en que el niño se adelantó algunos metros, un sujeto de 43 años intentó tomarlo y llevarlo hacia un domicilio”, detalló el director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, a Canal 12.

“La madre logra evitar esto, llama a la policía, los efectivos concurren al lugar, localizan a este sujeto y es aprehendido y está ahora a disposición del Ministerio Público Fiscal que está trabajando en esta situación”, agregó.

La madre del menor radicó la denuncia ante la policía. El hombre fue reducido y quedó detenido.

El comisario Omar Delgado aclaró que, por el momento, las circunstancias del episodio todavía no están del todo claras. “No sabemos con qué intención. Es un tema un poco complejo, delicado por la característica del hecho, porque hay un menor involucrado, así que vamos a esperar que este proceso continúe su curso y que la fiscalía pueda determinar qué es lo que aconteció en el lugar”, señaló en diálogo.

Desde la fuerza provincial remarcaron que, más allá de la detención inmediata del sospechoso, será fundamental el trabajo de la Fiscalía y la recopilación de pruebas y testimonios para establecer si se trató de un intento de secuestro u otra situación.

Finalmente, subrayó la importancia de abordar el caso con cautela para no generar conclusiones apresuradas que puedan entorpecer la investigación. Asimismo, destacó el rol de la madre del menor, cuya rápida reacción resultó clave para frenar el accionar del hombre y dar aviso inmediato a la policía.

INTENTO DE SECUESTRO EN SANTA CRUZ

El hecho se registró el miércoles 29 de agosto por la tarde, minutos antes de las 19:00, en inmediaciones del barrio 700 Lotes. Según relató la víctima, se dirigía por las calles hacia el colegio cuando, sorpresivamente, se le acercó un hombre a bordo de una camioneta tipo utilitario, de color blanco y con vidrios polarizados.

El conductor primero intentó persuadir al joven de manera amable para que subiera al vehículo. Al recibir una negativa, su actitud se tornó más autoritaria: abrió la puerta del vehículo y le insistió con frases como “vení, vení y subí, subí”, según publicó La Opinión Austral.

El adolescente retrocedió ante la insistencia del hombre desconocido y, al ver a un compañero que venía detrás suyo, rápidamente se le acercó. Por eso, finalmente, el vehículo se retiró del lugar.

La angustiante situación que vivió el adolescente fue alertada por familiares suyos a través de redes sociales, con el fin de advertir a la comunidad sobre lo que había sucedido y para que tomen medidas de cuidado.

“Intentaron secuestrar a mi hermano… cuiden a sus hijos, hijas, hermanos y sobrinos”, escribió la hermana de la víctima, alertando a la comunidad.