La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena contra J. P. R. C., de 18 años de prisión efectiva en el marco de una grave causa judicial por abuso sexual y corrupción de menores en Comodoro Rivadavia, luego de que la defensa interpusiera un recurso extraordinario federal para que el caso sea revisado.

La presentación se realizó contra la sentencia definitiva dictada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, que había rechazado previamente las impugnaciones de la defensa y confirmado las condenas de primera y segunda instancia.

El recurso extraordinario fue presentado por el abogado Benjamín Sanabria, defensor particular del imputado, pero fue declarado inadmisible. La causa, en tanto, estuvo sostenida en juicio por la fiscal general Verona Dagotto, quien llevó adelante la acusación en el debate oral.

El pasado 7 de agosto, el STJ provincial dio a conocer una sentencia interlocutoria donde declaró improcedente la impugnación extraordinaria presentada por la defensa, como así también la queja posterior. De esta manera, quedaron firmes las condenas dictadas en instancias anteriores: la primera, del 16 de noviembre de 2023, cuando un tribunal colegiado de debate halló a J. P. R. C. penalmente responsable de una serie de delitos sexuales; y la segunda, del 24 de marzo de 2024, cuando la Cámara en lo Penal local confirmó íntegramente la sentencia.

Los graves antecedentes del acusado

Cabe recordar que, en el fallo inicial, los jueces habían considerado probado que el acusado era autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido contra una menor de 13 años y por la convivencia preexistente, en al menos dos hechos en concurso real. También se lo condenó por abuso sexual con acceso carnal agravado, en al menos dos hechos en concurso real, sumado a otros episodios de abuso contra una menor de 18 años.

A ello se sumó el delito de promoción de la corrupción de menores, agravada por la edad de la víctima y el aprovechamiento de la convivencia, en modalidad de delito continuado.

Con estas calificaciones, el tribunal dictó la condena de 18 años de prisión que luego fue ratificada en instancias superiores.

Ahora, tras la presentación de la defensa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quedará en manos del máximo tribunal evaluar si hace lugar o no a revisar el caso. Mientras tanto, la sentencia condenatoria permanece firme en la provincia.

