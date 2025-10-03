Este viernes 3 de octubre por la madrugada, un hombre fue atacado a balazos en Comodoro Rivadavia y terminó en el Hospital Regional.

Según la información obtenida por ADNSUR, el hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas en inmediaciones de la calle Alem al 1.500, en la zona alta del barrio Pietrobelli. Precisamente, y de acuerdo con lo que detallaron fuentes policiales, los efectivos encontraron a un hombre con sangre en el hombro derecho.

LE DISPARARON, SE NEGÓ A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y FUE SOLO AL HOSPITAL REGIONAL

Al intentar detenerlo para brindarle asistencia médica, se negó y expresó en voz alta: “ustedes saben cómo soy, yo no hago nada”, acelerando su marcha y sumándose a un grupo de ocho personas en la escalera que conduce a los pasajes de la zona alta. La policía intentó interceptarlo, pero no pudo porque el hombre se ocultó en un domicilio cercano.

La policía entrevistó a la expareja de la víctima, quien relató que, momentos antes, estando dentro de su domicilio, el hombre la había molestado y que, al abrirle la puerta, observó que estaba herido, presuntamente con un arma de fuego, sin poder precisar cómo ni dónde ocurrió la agresión.

Pasadas las 04:00 de la madrugada, las autoridades del Hospital Regional confirmaron que el hombre ingresó estable con una lesión de arma de fuego en el omóplato derecho. Allí recibió atención traumatológica y, a las 11:00 de la mañana, fue dado de alta, ya que no se constató fractura, solo un orificio de entrada y salida en el hombro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho y esclarecer qué sucedió antes y después del ataque. Se espera reunir más datos para avanzar en la identificación del agresor y la motivación del incidente.

