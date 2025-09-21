Durante la tarde del sábado se confirmó la identidad del hombre en situación de calle que fue hallado muerto el viernes por la mañana en la Avenida Argentina, en el corazón del microcentro neuquino.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), se logró determinar que la persona fallecida era Emilio José García, de 50 años, quien vivía en condición de vulnerabilidad y murió en la vía pública.

Las autoridades indicaron que García sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) de tipo hemorrágico, un evento que ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca sangrado en el cerebro, lo que incrementa la presión intracraneal y puede generar daños cerebrales severos. De acuerdo con los resultados de la autopsia, la muerte fue de carácter natural.

Tragedia en la ruta 3: se conoció la causa de la muerte del conductor que despistó y volcó

Las primeras informaciones sugieren que el hombre se desempeñaba como limpiavidrios en la zona. Fue encontrado por peatones que alertaron a los servicios de emergencia. Personal de salud acudió al lugar y le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero lamentablemente no lograron reanimarlo.

Unas horas antes del deceso, el hombre había sido interceptado en un operativo de control de identificación llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Primera en Diagonal Alvear al 290, frente al bar Costa Brava. El procedimiento se inició tras denuncias de vecinos que reportaron disturbios ocasionados por un grupo de cinco hombres que estaban generando ruidos molestos y comportamientos inapropiados hacia los transeúntes.

Durante el patrullaje, los agentes detectaron a los sujetos señalados, quienes intentaron evadir el control. Aun así, se concretó la identificación de todos, y se descubrió que uno de ellos tenía dos órdenes de captura nacional vigentes por causas relacionadas con robos. Este joven fue detenido por orden de la Fiscalía de Robos y Hurtos y quedó alojado en la Comisaría Primera a disposición de la Justicia.

Investigan la muerte de un vecino de El Hoyo: su cuerpo fue encontrado en un canal de agua

En cuanto al fallecido, en un primer momento no se pudo establecer su identidad ya que presentó un documento que pertenecía a una mujer, por lo que inicialmente fue registrado como “NN” (sin nombre). No fue hasta después de realizada la autopsia y otros procedimientos forenses que se logró confirmar su verdadera identidad.

Con información de La Mañana Neuquén