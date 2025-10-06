Durante la mañana de este lunes 6 de octubre se desarrolló en los tribunales de Trelew una audiencia preliminar que resultó decisiva para el futuro procesal de un hombre acusado de abuso sexual agravado. En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, las partes solicitaron una pena de diez años de cárcel para el principal imputado, quien reconoció su autoría en los aberrantes hechos que tuvieron como víctima a su nieta menor de edad.

La causa judicial investiga a dos sujetos por distintos delitos contra la integridad sexual. Uno de ellos, identificado con las iniciales J.C.R., enfrentaba cargos por abuso sexual simple en un contexto de violencia de género. El segundo y principal acusado, H.D.H., se encontraba imputado por una serie de delitos de extrema gravedad: abuso sexual simple agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal en menor de trece años agravado por el vínculo y corrupción de menores agravado, todo en concurso real y bajo la modalidad de delito continuado.

Mataron a un hombre en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia

Acuerdo de diez años de prisión por abuso agravado

Al comenzar la audiencia de este lunes, la fiscal general Silvia Pereyra y la defensora pública Flora Mollard presentaron ante la jueza Carolina Marín el acuerdo alcanzado entre ambas partes. Informaron que, a través de la vía del juicio abreviado, convinieron una pena de diez años de prisión de efectivo cumplimiento para el imputado H.D.H.

Este procedimiento exige, como condición fundamental, que el acusado reconozca los hechos que se le atribuyen , su participación en los mismos y su responsabilidad penal. Según se detalló en la audiencia, H.D.H. cumplió con este requisito, admitiendo su culpabilidad en los graves delitos cometidos en perjuicio de su nieta. La admisión de los hechos por parte del imputado fue el paso que habilitó a las partes a presentar el acuerdo de pena ante la magistrada.

Dolor en Comodoro: un jugador murió durante un partido de veteranos y la fecha se suspendió

Tras escuchar los fundamentos de la fiscal y la defensora, la jueza Marín comunicó que analizará los términos del acuerdo y dará a conocer su decisión final sobre la homologación del mismo dentro de los plazos que establece la ley.

Un año de prisión condicional para el segundo imputado

En la misma causa, el segundo implicado, J.C.R., ya tiene su situación procesal resuelta. En una audiencia anterior se utilizó el mismo mecanismo de juicio abreviado para definir su condena. En ese caso, la procuradora fiscal Guadalupe Serafini y la misma defensora pública, Flora Mollard, propusieron ante el juez penal Marcos Nápoli una pena de un año de prisión de ejecución condicional.

J.C.R. estaba acusado del delito de abuso sexual simple, en el contexto de violencia de género y en la modalidad de delito continuado. El acuerdo, que implicó también el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, ya fue homologado formalmente por el juez Nápoli, por lo que la condena de un año en suspenso se encuentra firme.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Con información del Ministerio Público Fiscal, redactado y editado por un periodista de ADNSUR