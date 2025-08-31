Un hombre de 72 años perdió la vida este sábado por la tarde en un predio ubicado en pleno centro de Bariloche, presuntamente a raíz de un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba lavando su automóvil.

El episodio sucedió cerca de las 17, sobre la calle Otto Goedecke al 100. De acuerdo con la información oficial, el adulto mayor se descompensó y sufrió convulsiones en medio de la tarea de limpieza de su vehículo.

Un hombre que se encontraba en el lugar oyó el estruendo y lo halló tendido en el suelo. De inmediato dio aviso a una ambulancia del hospital local.

El equipo médico intentó reanimarlo aplicando maniobras de RCP y utilizando un desfibrilador, aunque sin resultados favorables.

Las autoridades señalaron que el fallecimiento se debió a causas naturales, descartando cualquier signo de violencia o intervención de terceros.