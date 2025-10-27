Un hombre cayó en un colectivo con cuatro ladrillos de cocaína pegados al cuerpo en la Patagonia

El procedimiento ocurrió en el kilómetro 1260 de la Ruta Nacional 22, cuando personal del Grupo Seguridad Vial “Comahue” de Gendarmería Nacional detuvo la marcha de un colectivo proveniente de Punta Alta con destino final en Bariloche.

Durante un control rutinario, los efectivos realizaron una inspección con equipo de rayos X sobre el equipaje y los pasajeros. En ese momento, uno de los gendarmes notó una actitud evasiva de un hombre que intentó alejarse del control. Al interceptarlo, el agente apoyó su brazo en el abdomen del pasajero y detectó que llevaba objetos duros adosados al cuerpo.

El momento en que se delató solo

Antes de que los efectivos pudieran interrogarlo, el individuo confesó espontáneamente que llevaba droga consigo. De manera voluntaria, exhibió cuatro paquetes rectangulares envueltos y sostenidos por una faja alrededor del abdomen.

El narcotest de campo confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 4,314 kilogramos. El procedimiento fue comunicado de inmediato a la Oficina de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Neuquén, a cargo de la Dra. Vanesa Rebolledo y el auxiliar fiscal Dr. Ignacio Oller, quienes ordenaron el secuestro de la droga y la detención del sospechoso.

Qué se incautó en el operativo

Además de los cuatro ladrillos de cocaína, Gendarmería secuestró $190.000 en efectivo y un teléfono celular. El detenido, con domicilio en General Roca, quedó incomunicado y bajo custodia judicial.

Tras la notificación al Juzgado Federal de General Roca, el fiscal solicitó allanamientos en un domicilio vinculado al acusado, donde se desarrolló un segundo operativo con participación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos, el Escuadrón 68 “Comahue” y el área de Criminalística y Estudios Forenses de la Región V.