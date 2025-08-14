Un hombre aseguró haber filmado a un misterioso ser mítico y afirmó que ahora "lo persigue"

Un video que se viralizó en las últimas horas muestra lo que podría ser un “pombero”, un ser mítico vinculado al folklore guaraní, que habría sido registrado por un hombre con su teléfono celular. La grabación, que llegó hasta Crónica TV, muestra a un extraño ser que muchos relacionaron con la tradición de los duendes que habitan en zonas selváticas de Argentina y Paraguay.

Según el relato del hombre que filmó la secuencia, desde el momento en que capturó al ser, ha experimentado un hostigamiento constante y asegura que no ha podido descansar ni encontrar paz.

“Es una suerte de duende”, relató el periodista que difundió la historia. “La persona que grabó dice que ya no puede dormir, que tiene miedo y que siente que lo castiga si no respeta la naturaleza”, añadió.

El fenómeno del pombero forma parte de la rica tradición guaraní, donde se considera que estas criaturas actúan como guardianes del bosque, protegiendo la naturaleza y advirtiendo a quienes la dañan.

En este caso, el video y las declaraciones del testigo generaron un debate entre quienes creen en lo sobrenatural y quienes consideran que se trata de un montaje o un fenómeno explicable de manera racional.

El misterioso registro continúa circulando en redes sociales, generando fascinación, incredulidad y preocupación entre quienes se acercan a la leyenda de este enigmático ser.

¿QUÉ ES EL POMBERO?

El Pombero (en guaraní, Pombéro), también conocido como «Pomberito», es una especie de duende o espíritu de la cultura guaraní que se encuentra en las zonas rurales. Esta es una leyenda propia del acervo cultural del Paraguay, aunque también es conocido en el nordeste de Argentina, sur de Brasil, sur de Bolivia y norte de Uruguay.

Casi siempre se lo representa con un gran sombrero de paja y, según algunas versiones, ropa negra. Tiene la capacidad, según algunas leyendas, de convertirse en un ave, en un tronco flotante u objetos inertes. Su presencia se asocia con un distante silbido, especialmente en entornos rurales, y su capacidad metamórfica le permite observar discretamente la conducta humana. Su voz se caracteriza por un marcado ceceo en su pronunciación.

Su papel primordial es de cuidador de la naturaleza y los animales salvajes; en los esteros del Iberá se le conoce como Kuarahy Jara, o "Dueño del Sol", y protector de las aves. Se le considera un ser amistoso si se le dejan ofrendas por la noche, como miel o caña, y disfruta en particular del petí o tabaco; en comunidades urbanas modernas, se dice que pide marihuana u otros artículos ilegales. Duerme en taperas y hornos abandonados como el Tatakua. Posee una actitud lasciva con las mujeres, en particular con las embarazadas; es común en ciertas regiones rurales explicar embarazos inesperados por su actividad.