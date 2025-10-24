Un grave hecho de violencia escolar tuvo lugar esta semana en el Colegio María Auxiliadora de Funes, en Rosario. Un alumno de tercer año del nivel secundario debió ser internado luego de sufrir una violenta golpiza propinada por al menos cinco compañeros durante el recreo.

La agresión, según trascendió, se originó en un ritual habitual entre adolescentes, que consiste en rodear a uno y darle golpes leves como forma de “celebración”. Sin embargo, en esta ocasión la situación escaló de manera alarmante y terminó con consecuencias muy graves para la víctima.

El incidente ocurrió el miércoles, poco antes de que finalizara el recreo. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el alumno fue rodeado por un grupo de estudiantes que comenzaron a golpearlo hasta tirarlo al piso, donde el ataque continuó con patadas y golpes que le ocasionaron heridas severas.

Fuentes cercanas al medio La Capital señalaron que no hubo una pelea ni conflicto previo, sino que todo surgió de un ritual que suele practicarse para festejar cumpleaños o hechos especiales, pero que esta vez fue ejecutado con extrema violencia.

La familia del chico, profundamente angustiada, pidió explicaciones inmediatas a la institución educativa y solicitó la intervención de los padres de los agresores para que tomen conciencia sobre la gravedad de lo ocurrido. Este jueves, la madre formalizó la denuncia por agresión en la comisaría del barrio.

EL MENSAJE DE LA MADRE DE LA VÍCTIMA A LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES

La madre de la víctima difundió un mensaje que rápidamente se viralizó en los grupos de WhatsApp y de curso, dirigido especialmente a otros padres. En él denunció que no se trata de un simple conflicto juvenil ni “una pelea de chicos”, sino de un acto de violencia física y emocional con secuelas profundas que afectan a la víctima, su familia y toda la comunidad escolar. “Esto no puede ni debe naturalizarse. Como adultos y padres no podemos mirar para otro lado ni minimizar estas situaciones. Es momento de decir basta”, afirmó.

En sus palabras también remarcó que la responsabilidad no es exclusiva de la escuela: “Todo comienza en casa, en cómo enseñamos a nuestros hijos respeto, empatía y límites. La escuela tiene su parte, pero nosotros también debemos comprometernos desde el núcleo familiar”.

El mensaje concluye con un pedido urgente de compromiso conjunto: “No busco generar conflictos, sino que todos los adultos asumamos nuestra responsabilidad. Lo que pasó es inimaginable, inaceptable y doloroso. Si no reaccionamos ahora, estamos fallando como sociedad”.

Tras la notificación del episodio, las autoridades de la institución comunicaron de inmediato la situación al Ministerio de Educación, que actuó enviando a su equipo socioeducativo para evaluar el caso y ofrecer apoyo tanto a la víctima como a la comunidad educativa. El objetivo es esclarecer en profundidad las circunstancias, entender las dinámicas que dieron lugar a la agresión y definir un plan de acción para abordar el problema con alumnos, docentes y familias.

Desde la escuela confirmaron que trabajan activamente en protocolos de prevención para evitar la repetición de actos violentos y fomentan espacios de diálogo en los que se sensibilice a los estudiantes sobre los límites del respeto y la convivencia sana.