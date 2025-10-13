Un giro en “U” los delató: detuvieron a dos sospechosos con cocaína en Roca

Un operativo preventivo realizado por la Policía de Río Negro permitió detener a dos hombres que distribuían droga en General Roca. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 4 de la madrugada en el barrio Alfonsina Storni, durante un recorrido de rutina efectuado por efectivos de la Comisaría Nº 21.

Mientras patrullaban la calle Santa Cruz, los policías notaron que una motocicleta tipo chopera con dos ocupantes realizó un giro en “U” al advertir la presencia del móvil policial. Esa maniobra evasiva fue suficiente para despertar las sospechas de los agentes, que decidieron interceptar a los motociclistas.

El hallazgo de los envoltorios

Durante el cacheo preventivo, los hombres ofrecieron explicaciones contradictorias sobre su presencia en la zona y su desplazamiento. Al revisar una mochila negra que llevaba uno de ellos, los efectivos encontraron una bolsa de nylon con 22 envoltorios que contenían una sustancia blanca, presuntamente clorhidrato de cocaína.

Allanamientos en Roca: secuestraron droga, dinero y un arma en operativos de Toxicomanía

El procedimiento fue filmado y documentado, y las pruebas fueron aseguradas como evidencia para las diligencias judiciales correspondientes. Los agentes contaron con el apoyo de Tránsito Municipal, ya que la motocicleta no tenía la documentación reglamentaria, por lo que fue secuestrada en el lugar.

Tras el hallazgo, intervino el Área de Atención Inicial de la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro de la droga y la apertura de un legajo judicial por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

Uno de los involucrados, de 20 años, fue notificado en calidad de imputado. La Justicia Federal continuará con la investigación para determinar el origen y destino de la sustancia y establecer si existía una red de distribución detrás del operativo frustrado.

Una maniobra que los delató

Según fuentes policiales, la rápida reacción de los uniformados permitió evitar que los sospechosos siguieran repartiendo droga a domicilio en distintos sectores de la ciudad. La vuelta en “U”, realizada en un intento por evadir el control, fue clave para descubrir el delito.

“Ese comportamiento fue lo que más nos llamó la atención —explicaron los efectivos—. Al vernos, intentaron alejarse rápidamente y eso motivó la intervención inmediata”.