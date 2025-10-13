Un giro en “U” los delató: detuvieron a dos sospechosos con cocaína en Roca
La Policía de Río Negro detuvo a dos hombres en General Roca que circulaban en moto con 22 envoltorios de cocaína. La maniobra evasiva de los sospechosos alertó a los agentes, quienes secuestraron la droga y el vehículo.
Un operativo preventivo realizado por la Policía de Río Negro permitió detener a dos hombres que distribuían droga en General Roca. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 4 de la madrugada en el barrio Alfonsina Storni, durante un recorrido de rutina efectuado por efectivos de la Comisaría Nº 21.
Mientras patrullaban la calle Santa Cruz, los policías notaron que una motocicleta tipo chopera con dos ocupantes realizó un giro en “U” al advertir la presencia del móvil policial. Esa maniobra evasiva fue suficiente para despertar las sospechas de los agentes, que decidieron interceptar a los motociclistas.
El hallazgo de los envoltorios
Durante el cacheo preventivo, los hombres ofrecieron explicaciones contradictorias sobre su presencia en la zona y su desplazamiento. Al revisar una mochila negra que llevaba uno de ellos, los efectivos encontraron una bolsa de nylon con 22 envoltorios que contenían una sustancia blanca, presuntamente clorhidrato de cocaína.
El procedimiento fue filmado y documentado, y las pruebas fueron aseguradas como evidencia para las diligencias judiciales correspondientes. Los agentes contaron con el apoyo de Tránsito Municipal, ya que la motocicleta no tenía la documentación reglamentaria, por lo que fue secuestrada en el lugar.
Tras el hallazgo, intervino el Área de Atención Inicial de la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro de la droga y la apertura de un legajo judicial por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
Uno de los involucrados, de 20 años, fue notificado en calidad de imputado. La Justicia Federal continuará con la investigación para determinar el origen y destino de la sustancia y establecer si existía una red de distribución detrás del operativo frustrado.
Una maniobra que los delató
Según fuentes policiales, la rápida reacción de los uniformados permitió evitar que los sospechosos siguieran repartiendo droga a domicilio en distintos sectores de la ciudad. La vuelta en “U”, realizada en un intento por evadir el control, fue clave para descubrir el delito.
“Ese comportamiento fue lo que más nos llamó la atención —explicaron los efectivos—. Al vernos, intentaron alejarse rápidamente y eso motivó la intervención inmediata”.