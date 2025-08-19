Un importante operativo de Gendarmería Nacional en Santa Cruz suscita un fuerte impacto social y mediático tras la detención de un hombre acusado de transportar más de 4 kilogramos de clorhidrato de cocaína en su mochila, mientras caminaba bajo condiciones climáticas adversas por la ruta nacional N° 3, específicamente en el tramo comprendido entre la Virgen de Güer Aike y la ciudad de Río Gallegos.

LA DETENCIÓN EN RUTA 3 POR UNA ACTITUD QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

El pasado 1° de agosto, personal uniformado de Gendarmería realizaba tareas de control y vigilancia en una zona conocida por ser una ruta habitual para el traslado de sustancias ilegales. Fue allí donde detectaron a un hombre cuya conducta levantó sospechas: deambulaba a paso rápido, evitando establecer contacto visual y demostrando nerviosismo, a pesar del inclemente clima, detalló Ahora Calafate.

Ante las sospechas, se procedió a una requisa minuciosa. Un perro entrenado en la detección de narcóticos se acercó de inmediato a la mochila del sujeto, señalándola como un objeto de interés. Al abrirla, los gendarmes encontraron cuatro paquetes envueltos en nailon negro con una sustancia que, posteriormente, dio positivo en los análisis para clorhidrato de cocaína.

El peso total del estupefaciente incautado ascendió a 4.163,2 gramos, cifra que configura un delito de considerable gravedad. Además, en poder del detenido se secuestraron un teléfono celular, una llave de vehículo y un documento de identidad perteneciente a un tercero, lo que incrementó las sospechas respecto de la existencia de una estructura criminal organizada detrás del transporte.

AUDIENCIA, IMPUTACIÓN Y LA IMPACTANTE REVELACIÓN

Tres días después del arresto, el 4 de agosto, el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, presidió la audiencia de formalización de la investigación penal. En esta audiencia, se declaró la legalidad de la detención y se formalizó la imputación contra el hombre identificado como V. C., bajo la acusación de transporte de estupefacientes.

El juez además ordenó la prisión preventiva por el término de 90 días, plazo durante el cual el Ministerio Público Fiscal deberá continuar la investigación para esclarecer todos los pormenores del caso, identificar posibles cómplices y desmantelar cualquier red asociada.

Durante la audiencia, el imputado reconoció haber llevado la droga “por encargo de terceros”, pero se negó a revelar nombres o detalles que pudieran comprometer a otras personas. Esta declaración fue tomada por el magistrado como indicio válido para considerar la existencia de otros partícipes en la red de tráfico, aún no identificados por la justicia.

La noticia causó una fuerte repercusión local y nacional al confirmarse que el hombre detenido es un exintegrante de Gendarmería Nacional, dado de baja por deserción tiempo atrás. Este dato agrega una compleja dimensión al caso, ya que se trata de un hombre que supo formar parte de la misma fuerza que le impidió continuar su camino.

Las fuentes oficiales indicaron que, actualmente, V. C. permanece detenido en la dependencia de la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina, bajo estricta custodia y a la espera de que la fiscalía avance con la recopilación de pruebas que permitan determinar la estructura delictiva y el alcance del delito.