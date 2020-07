CAPITAL FEDERAL - Raúl Pagano vivía en situación de calle en Pinamar desde hace un tiempo. El músico, que se desempeñó como tecladista de las primeras formaciones de Bersuit Vergarabat, fue encontrado inconsciente en un predio ubicado en Constitución y De las Totoras. Con un cuadro de hipotermia por las bajas temperaturas, lo trasladaron de urgencia al Hospital Comunitario. Sin embargo, no pudo recuperarse y falleció este martes 14.

A lo largo de su carrera, el artista no solo tocó con la mencionada agrupación que fue liderada por Gustavo Cordera, también compartió escenarios con destacados cantantes del rock nacional, como Fabiana Cantilo y Fito Páez, entre otros. Sus problemas de adicciones lo fueron alejando de su trabajo, de su familia y de sus amigos. Hasta que terminó viviendo en las calles de Pinamar, donde muchas personas y vecinos no sabían quién era ese hombre que solía deambular por las calles.

“Llevaba la música en las venas, era muy inteligente y talentoso, pero cuando estaba en un estado de alcohol o de sustancias se tornaba peligroso estar cerca de él”, relató Claudia, su ex pareja, al portal Pinamar Diario. “Vivía siempre en su realidad paralela. Era una persona muy difícil de ayudar”, agregó la mujer, muy dolida por la pérdida del padre de sus dos hijos.

Hace dos décadas, ellos se habían conocido en un centro cultural de Villa Crespo, donde Pagano era oriundo. Se enamoraron, formaron una familia y vivieron en Pinamar. Ella intentó ayudarlo a superar su problema de adicciones, sin embargo él nunca se pudo recuperar. Finalmente, se separaron en 2004. La vida de Raúl fue empeorando poco a poco hasta que terminó viviendo en la indigencia.

“Fueron momentos difíciles, como viven todas las familias de personas que tienen adicciones”, explicó la ex pareja del tecladista. “Cuando perdió su casa de Villa Crespo empezó a tocar fondo. No pudo sostener tampoco la vida musical”, manifestó la mujer. Además, señaló que el músico ya había estado en el hospital por un problema de salud quince días antes de su fallecimiento.

La madre de Pagano, que reside en Buenos Aires, solicitó a la Policía de Pinamar que se investigue la causa de la muerte del tecladista. Por este motivo, realizaron pericias en el predio donde lo encontraron inconsciente unas horas antes de su muerte en el Hospital Comunitario. Más adelante, las autoridades darán a conocer los resultados de la investigación para que su familia pueda saber con total certeza qué fue lo que le pasó al músico.

A pesar del dolor y la tristeza por la muerte de Raúl Pagano y por cómo llevó sus últimos días en soledad, sus seres queridos y quienes lo admiraban por su talento seguramente lo recordarán a través de la música, una de sus máximas pasiones.