Un accidente en una obra de construcción de viviendas en la localidad de Río Mayo dejó a un obrero de 23 años herido, que debió ser trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió mientras realizaba tareas para la conexión de gas y cedió el terreno, provocando el derrumbe de un cordón cuneta sobre él.

Según trascendió, el operario municipal realizaba trabajos para descubrir el trazado de la red troncal de gas que abastece a la zona de chacras y que atraviesa por debajo del plan de viviendas, y en esas circunstancias fue aplastado por un cordón cuneta a la altura de la cadera, lo que le provocó intensos dolores y, por momentos, lo dejó en estado de shock.

El hecho generó momentos de gran tensión entre los compañeros del joven, identificado como Casihuil, quienes fueron los primeros en asistirlo. Testigos señalaron que el trabajador estaba consciente , pero presentaba un cuadro de nerviosismo y mareos producto del shock, lo que acrecentó la preocupación en los minutos posteriores al accidente.

Cuando la ambulancia llegó al lugar, los propios operarios lo contenían e intentaban tranquilizarlo mientras aguardaban el traslado.

Inicialmente fue derivado al Hospital Rural Río Mayo, donde recibió las primeras atenciones médicas de urgencia. No obstante, debido a la complejidad de las lesiones y a la necesidad de estudios más específicos, se decidió su traslado al Hospital Regional de la ciudad petrolera.

Según relataron allegados, el joven viajó en ambulancia con fuertes dolores, lo que reforzó la inquietud de su familia. Su padre confirmó ese cuadro de malestar y expresó la incertidumbre que atraviesan mientras aguardan un parte médico más detallado desde el nosocomio de la ciudad petrolera.

Hasta el momento, no ha trascendido mayor información sobre cuál es su estado de salud.

El accidente puso bajo la lupa las condiciones de seguridad en las obras vinculadas a servicios básicos y reavivó la discusión sobre la importancia de extremar recaudos en los trabajos con redes subterráneas.