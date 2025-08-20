En horas de la noche del pasado martes, alrededor de las 21, se registró un fuerte accidente de tránsito en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 1712, en el tramo comprendido entre las localidades de Malaspina y Pampa Salamanca, en la provincia de Chubut.

El diputado provincial por el bloque Despierta Chubut, Emanuel Fernández, junto con uno de sus asesores, protagonizaron el siniestro cuando la camioneta oficial en la que se trasladaban —una Chevrolet S10— perdió el control mientras circulaba por la calzada. Esto provocó que el vehículo volcara sobre la ruta.

A pesar de la gravedad y la espectacularidad del accidente, tanto Fernández como su acompañante resultaron ilesos. El personal médico que acudió rápidamente al lugar asistió a los ocupantes del vehículo, constatando que ninguno sufrió heridas de gravedad. Según reportaron fuentes oficiales y medios locales como Canal 12, ambos se encuentran fuera de peligro y en buen estado.

El siniestro movilizó a los equipos de emergencia y a la policía de la zona. En el operativo intervinieron efectivos de la comisaría de Palazzo, ubicada en Comodoro Rivadavia, quienes realizaron las primeras diligencias y controlaron el tránsito para evitar nuevos incidentes hasta el retiro del vehículo volcado.

Por el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron la pérdida de control de la camioneta, aunque no se han reportado otros vehículos involucrados ni víctimas adicionales. Las autoridades investigan si el estado de la ruta, las condiciones climáticas o algún desperfecto mecánico pudieron haber influido en el hecho.

QUIÉN ES EMANUEL FERNÁNDEZ

Emanuel Fernández es militante del PRO de 30 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, con formación educativa en el Liceo Militar General Roca, Instituto Domingo Savio y actualmente finalizando abogacía en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Su trayectoria política comenzó en marzo de 2014, cuando el PRO daba sus primeros pasos en Chubut. Ha trabajado en análisis de medios en una consultora privada, en el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Cambiemos, y como asesor en el Concejo Deliberante y el Congreso de la Nación, colaborando con la diputada nacional Ana Clara Romero, líder del espacio PRO en Comodoro.

Fue electo presidente de la agrupación Jóvenes PRO Chubut en 2021 y en 2022 asumió como Coordinador de la misma agrupación a nivel Patagonia. Actualmente es diputado provincial por el bloque Despierta Chubut.