Santiago Jaramillo, conocido en el ambiente delictual de la ciudad de Rawson, volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras ser acusado de protagonizar, en apenas 38 días, una seguidilla de seis delitos contra la propiedad, además de amenazas y daños . Terminó detenido con prisión preventiva, luego de que la fiscalía local, junto con la División de Investigaciones Policiales, reuniera las pruebas en su contra y presentara los casos en una audiencia de apertura de investigación.

La jueza de garantías, Eve Ponce, dispuso que permanezca en prisión preventiva durante un mes.

6 robos en menos de dos meses y prisión

Según lo relatado en la audiencia, el primer hecho ocurrió el 12 de julio, cuando el acusado rompió una ventana de una vivienda y se llevó herramientas de alto valor, entre ellas un martillo neumático, termo fusionadores y amoladoras.

Apenas cuatro días después ingresó en otra casa y robó kits de herramientas, un serrucho y otros objetos. Este episodio quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió una pericia scopométrica que coincidió con sus características físicas.

Más adelante, junto a dos menores de edad, entró a un pequeño comercio, robó chocolates y amenazó a los dueños. En otro hecho, ocurrido en el barrio Área 16, ingresó al quincho de una vivienda y sustrajo cañas de pescar, grifería y vajilla. En el lugar se levantaron huellas dactilares que coincidieron con las suyas en el sistema AFIS.

Finalmente, quedó filmado dentro de una agencia de quiniela de la calle San Martín, donde dañó una cerradura para buscar dinero en los cajones.

Durante la audiencia, el joven interrumpió en varias oportunidades, lo que obligó a la jueza Ponce a reprenderlo para mantener el orden. La investigación, a cargo de las fiscales Laura Castagno, Silvina Nicholson y Daiana Sandoval, tendrá un plazo formal de seis meses.

La magistrada también ordenó un informe socioambiental, ya que existe la posibilidad de que la preventiva se cumpla bajo arresto domiciliario. La defensa, a cargo del abogado Javier Romero, no se opuso a la apertura de la investigación, aunque cuestionó la prisión preventiva y sugirió que su defendido se presente periódicamente en la Oficina Judicial.