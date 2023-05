El mediodía del lunes 28 de noviembre de 2011, Daniel Alfredo Rodríguez de 49 años, fue encontrado sin vida en su domicilio de la Calle 2 al 1900, en barrio San Cayetano. Fue uno de sus hermanos quien concurrió a la vivienda junto a compañeros de trabajo, preocupados porque no respondía a los mensajes y llamados telefónicos y al llegar, encontraron la puerta entreabierta y sin llave, además de un visible desorden.

Se dio aviso a la policía y confirmaron lo peor: Daniel había sido asesinado. Su cuerpo estaba en la habitación, en el interior de la cama y debajo del colchón. Los autores del crimen lo habían matado a golpes y luego arrastrado desde la zona del living al sitio donde fue hallado.

Según indicó la autopsia, el homicidio se habría producido el día anterior, 27 de noviembre de 2011, y Rodríguez falleció producto de un paro cardiorrespiratorio traumático, producto de traumatismos múltiples de cráneo. Además contaba con numerosas fracturas, principalmente en extremidades superiores.

Mientras los investigadores recolectaban testimonios, varios vecinos indicaban que personas solían concurrir al domicilio de la víctima y la noche previa al hallazgo del cuerpo habría mantenido algún tipo de reunión donde hubo ingesta de alcohol y terminó de la peor manera. Prueba de ello, era la presencia de bebidas en la cocina y el desorden en el lugar que daba cuenta sobre algún tipo de pelea en el domicilio, además de vidrios rotos y hasta paredes ensangrentadas.

En tanto, el vehículo VW Gol blanco de Rodríguez no estaba fuera de su vivienda, y fue encontrado en la calle Pieragnoli, frente a la Seccional Séptima de Policía. Las llaves habían sido halladas por una mujer en cercanías, quien las entregó en la dependencia. Si bien se levantaron huellas y se avanzó sobre pesquisas y otros elementos de interés que conducían a dos posibles sospechosos, ninguna persona fue imputada por el crimen de Rodríguez hasta el día de hoy.

EL MÓVIL, OTRA INCÓGNITA DEL CRIMEN

Rodríguez era el menor de seis hermanos y no tenía pareja ni hijos, los vecinos indicaban que era una persona amable y tranquila pero era recurrente la llegada de “visitas” a su vivienda.

A lo largo de la investigación no se pudo definir fehacientemente lo ocurrido ni el motivo del crimen pero hay algo que llamó desde un primer momento la atención y fue que quien o quienes cometieron el ilícito revisaron cada rincón de la casa en busca de algún elemento en particular. Dieron vuelta camas, sillones y hasta revisaron el entretecho, no obstante el móvil no fue un robo en sí dado que no se apoderaron de elementos de valor ni electrodomésticos. De manera que sigue siendo una incógnita lo que verdaderamente buscaban y si lo hallaron.