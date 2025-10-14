El lunes por la madrugada, un principio de incendio en la Comisaría N.º 52 de Centenario generó preocupación entre el personal policial que se encontraba de guardia. El incidente ocurrió alrededor de la medianoche del 13 de octubre, cuando los efectivos notaron una columna de humo proveniente de un sector del edificio recientemente inaugurado.

De inmediato, se dio aviso al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, que llegó al lugar y logró controlar la situación antes de que las llamas se propagaran. Afortunadamente, no hubo personas afectadas ni daños materiales de consideración, aunque el hecho puso en evidencia problemas en el sistema eléctrico del edificio.

Qué causó el principio de incendio

El subcomandante de Bomberos Voluntarios, Patricio Álvarez, explicó que el fuego no fue causado por una falla en el termotanque, como se sospechó en un primer momento, sino por un cortocircuito en uno de los sectores eléctricos. “Se procedió a levantar las térmicas y uno de los sectores presentaba cortocircuito, por eso quedó fuera de servicio”, detalló Álvarez en diálogo con FM Red Social 97.9.

Tensión en la Patagonia: efectivos salvaron la vida de un bebé

Durante la inspección, que se extendió por más de 40 minutos, participaron también técnicos del EPEN para verificar las instalaciones. El jefe bomberil precisó que se realizó ventilación del área afectada y se inspeccionó el techo, donde se detectó una pequeña pérdida de agua que afectaba el funcionamiento de la bomba jockey, encargada de mantener presurizada la red contra incendios del edificio.

Sensores tapados y revisión del sistema de detección

Uno de los puntos que más llamó la atención de los bomberos fue que los sensores de humo no se activaron durante el incidente. “Si bien estaban tapados detrás de un gabinete, hoy se iban a probar. Por suerte no sucedió nada grave”, explicó Álvarez, quien señaló además que en el lugar funciona el Centro de Monitoreo, por lo que se cortó preventivamente la energía eléctrica hasta finalizar la inspección.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

El jefe del cuartel indicó que solicitó a las autoridades realizar las pruebas correspondientes del sistema de detección y de la red contra incendios, tal como exige la reglamentación vigente. También destacó que el edificio cuenta con extintores para distintos tipos de incendios, lo que permitió una respuesta rápida y coordinada del personal.