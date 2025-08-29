Un condenado por abuso sexual en la Patagonia rompió su tobillera y se escapó durante una audiencia virtual

Un episodio tan grave como insólito se vivió el jueves en Villa Regina, provincia de Río Negro. Facundo Ángel Plos, un hombre condenado a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal , se fugó durante una audiencia virtual en la que los jueces confirmaban su prisión preventiva. El imputado, que participaba desde su domicilio, apagó la cámara de manera repentina y rompió la tobillera electrónica que tenía colocada como medida cautelar.

La situación ocurrió en los últimos minutos de la jornada, justo después de que los magistrados ordenaran la detención de Plos y dieran por finalizada la sesión judicial. En la grabación del encuentro, a la que accedieron medios nacionales, se observa cómo el condenado se desconecta súbitamente. Uno de los jueces, sorprendido, preguntó si podían volver a verlo, pero otro respondió que no había inconveniente porque “ya estaba notificado”. Nadie sospechó que se trataba de un intento de fuga.

Tres minutos más tarde llegó la confirmación: la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico notificó que el dispositivo de Plos había sido desconectado y que se encontraba en fuga. De inmediato, el Ministerio Público Fiscal ordenó su detención urgente y activó un operativo de búsqueda con personal policial en la localidad y sus alrededores.

Plos había sido declarado responsable del delito en diciembre de 2024 por un hecho ocurrido en enero de 2023 . Como la sentencia no estaba firme debido a la apelación de su defensa, se dispusieron medidas cautelares que incluían la prohibición de salir del municipio, de acercarse a más de 500 metros de la víctima y de mantener cualquier tipo de contacto con ella o con su familia. Para garantizar el cumplimiento, la Justicia le colocó una tobillera electrónica y le ordenó presentaciones diarias en fiscalía y en la comisaría local.

El jueves, la audiencia tenía un carácter clave: tras agotar las instancias provinciales, la fiscalía solicitó la aplicación del artículo 109 bis del Código Procesal Penal, que permite requerir la prisión preventiva cuando la condena agotó la vía recursiva local. Los fiscales advirtieron además que existía un claro riesgo de fuga, ya que Plos no solo tenía la condena por abuso sexual, sino también otra sentencia en curso por homicidio culposo.

El tribunal coincidió con la postura acusatoria y dispuso la prisión preventiva. Esa decisión, que debía ejecutarse de inmediato, fue la que precipitó la fuga del imputado. Cuando la audiencia se cerró formalmente y los jueces y abogados comenzaron a desconectarse, Plos lo hizo primero y nadie imaginó que era para huir. La alerta del sistema electrónico confirmó el peor escenario minutos después.

La fuga dejó en evidencia las limitaciones de los mecanismos de control domiciliario. Aunque la tobillera permite monitorear en tiempo real, el condenado encontró la manera de deshacerse de ella y abandonar el lugar antes de que las autoridades pudieran intervenir. Desde el Ministerio Público reconocieron que se trata de un caso excepcional, pero al mismo tiempo reforzaron las tareas de patrullaje para dar con su paradero lo antes posible.

La Justicia rionegrina ya libró la orden de captura y pidió colaboración a las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. El caso también generó un fuerte impacto entre organizaciones sociales y de víctimas, que reclamaron más controles y cuestionaron que alguien condenado por un delito de abuso sexual haya permanecido en su casa durante tanto tiempo a la espera de una definición judicial.

En paralelo, se abrió un expediente para investigar las circunstancias de la fuga y determinar si hubo fallas en los protocolos de custodia. Mientras tanto, Facundo Ángel Plos permanece prófugo y la policía mantiene un operativo activo para recapturarlo en las próximas horas.