Un comediante mexicano protagonizó un aberrante episodio en los últimos días, luego de confesar entre risas y en un podcast haber violado a una mujer.

Se trata de "Tío Rober", como se lo conoce popularmente en su país, quien participaba de un episodio de "La Hora Feliz".junto a otros colegas cuando decidió contar impunemente lo que había hecho durante una noche de borrachera.

"Sí, lo hice, sí, me la c... como un minuto y dije 'no, no está chido porque no está reaccionando', y dejé de hacerlo'", reveló previo a destacar que tras esa situación fue a colocarse un preservativo y cuando regresó, la mujer ya estaba dormida.

"Fueron como diez segundos en que mi moralidad empezó a chingarme la cabeza y dije 'a ver, realmente ella me dio permiso, ¿no?'", dijo entre risas que se mezclaron con las de sus compañeros.

"Cuando se bajó la peda, dije: ¡ah, cabrón!, ¿la violé?", comentó después despertando nuevamente la celebración de sus compañeros por el comentario realizado.

Rápidamente su confesión generó indignación en redes sociales, y diversos grupos feministas reclamaron que el humorista sea dado de baja de varios festivales pactados, además de su detención por el delito cometido.

Adicionalmente, una tiktoker local relató que en 2019 el comediante abusó de ella siendo 20 años menor.