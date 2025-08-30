Un colectivo de larga distancia quedó colgando de un puente en Neuquén: gran operativo para rescatar a sus ocupantes

Un colectivo de larga distancia estuvo a punto de caer del Puente Carretero que conecta Cipolletti con Neuquén, tras un accidente ocurrido en la tarde de este viernes.

El vehículo, perteneciente a la empresa Vía Bariloche, circulaba en dirección a la capital neuquina cuando el chofer perdió el control, chocó contra el separador de carriles y terminó deslizándose hacia el costado derecho del puente.

La unidad quedó suspendida en el borde, sujeta de manera precaria en la mitad de la estructura, hasta que fue estabilizada para evitar que cayera al vacío.

El hecho fue advertido por transeúntes que dieron aviso a las autoridades alrededor de las 17:40, en pleno horario de intenso tránsito entre ambas ciudades.

El conductor, un hombre de 44 años oriundo de Misiones, viajaba con 23 pasajeros con destino a Bariloche. Afortunadamente, no se registraron heridos y los daños fueron únicamente materiales. En el lugar se realizan maniobras para retirar el colectivo, aunque no fue necesario interrumpir totalmente la circulación: un carril en dirección a Neuquén se mantuvo habilitado.

Las causas de la pérdida de control aún se investigan, aunque se sabe que el impacto contra el separador de concreto fue el desencadenante del siniestro.

Pese a la habilitación parcial del puente, se generaron largas demoras para quienes se dirigían desde Cipolletti hacia Neuquén. La congestión vehicular se extendió hasta la intersección de General Pacheco y Mengelle, en Cipolletti, complicando el retorno de cientos de automovilistas hacia la capital neuquina.

Con información de LMN