El 12 de diciembre de 2024, cerca de las 11:50, en la intersección de las calles Jujuy y San Martín, en Neuquén, un colectivero de transporte urbano protagonizó un violento accidente al atropellar a una mujer de 85 años: le pasó la unidad tres veces por encima y le tuvieron que amputar una pierna.

El trabajador del volante, identificado como F.N.Y., manejaba un colectivo Mercedes-Benz en sentido norte-sur. Sin embargo, al girar hacia el este por San Martín, impactó a la mujer con el lateral del vehículo, provocando su caída. Sin advertir la situación, el chofer pasó las ruedas traseras sobre sus piernas.

Según planteó la fiscal, el conductor, al intentar continuar la maniobra, no logró completar el giro y retrocedió, pasando nuevamente sobre las piernas de la víctima. Luego, al volver a avanzar para liberar el tránsito, las ruedas del colectivo volvieron a aplastarla por tercera vez. Recién entonces el conductor se detuvo, al notar el caos en la calle.

¿Habrá aumento?: cuánto cobrarán las empleadas domésticas por día y por mes en noviembre de 2025

Los testigos presenciales fueron los primeros en auxiliar a la mujer, que quedó tendida sobre el pavimento, y llamaron a una ambulancia.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció internada durante varias semanas. Pese a las intervenciones médicas, en enero de 2025 debió sufrir la amputación de una pierna debido a la gravedad de las lesiones.

El impresionante shopping que se abrirá en Chile tendrá precios bajos y beneficiará a la Patagonia argentina

La fiscal Lucrecia Sola formuló cargos contra el chofer por el delito de lesiones gravísimas culposas, en carácter de autor. Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial, el abogado de la víctima adhirió a la acusación y la jueza de garantías Carina Álvarez dio por formulados los cargos, otorgando un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación.

El caso generó conmoción entre los vecinos del centro neuquino y volvió a poner sobre la mesa los reclamos por mayor control y capacitación en el transporte público de pasajeros.

Con información de LMN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR