Un hombre de Viedma fue condenado en un juicio civil luego de que un corralón de materiales de construcción lo demandara por una deuda generada tras retirar productos sin cancelar el total de las facturas. El juez determinó que la relación contractual estaba probada y ordenó el pago de la suma reclamada más intereses, además de imponerle las costas del proceso.

Según consta en el expediente, el cliente mantenía con el comercio una relación de confianza: solicitaba los materiales, los recibía y abonaba en distintos momentos, práctica que se sostuvo durante un tiempo sin inconvenientes. Sin embargo, el sistema comenzó a generar conflictos cuando el hombre dejó facturas y remitos sin abonar.

El corralón lo intimó formalmente mediante carta documento, pero al no obtener respuesta inició la vía judicial. La demanda de cobro se fundó en los comprobantes emitidos y reconocidos por el propio cliente.

La defensa y el fallo

Durante el juicio, la parte demandada intentó presentar una reconvención, alegando que la empresa le adeudaba tareas de planimetría realizadas en el marco de la relación laboral y personal previa. No obstante, esa pretensión fue rechazada por el tribunal, que no encontró sustento en la documentación presentada.

El juzgado civil valoró de manera central la prueba documental, en especial las facturas y remitos firmados. Citó jurisprudencia que establece que la factura no crea derechos en sí misma, pero adquiere eficacia probatoria cuando el supuesto deudor no la impugna en tiempo y forma.

La conclusión del juez

Con este análisis, el juez sostuvo que el contrato de compraventa entre las partes quedó acreditado y que la deuda era exigible.

“El contrato existente entre las partes ha sido probado, como así también que la deuda es exigible en tanto prestación incumplida de la demandada conforme a que no ha pagado el precio de las cosas muebles adquiridas”, señaló la sentencia.

En consecuencia, el tribunal hizo lugar a la demanda y ordenó el pago de la suma reclamada con los intereses fijados por el Poder Judicial de Río Negro. También impuso las costas del proceso a la parte demandada.