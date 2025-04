Un camionero viajaba desde Chile hacia Brasil y volcó en una ruta de la Patagonia

Un nuevo accidente vial involucró a un camión proveniente de Brasil, que ocurrió el martes en la provincia de Neuquén. El vehículo, que viajaba desde Chile, volcó al cruzar el paso Pino Hachado. El conductor fue trasladado a Las Lajas para recibir atención médica.

El incidente tuvo lugar a las 18:30 en el kilómetro 42 de la Ruta Nacional 242. Debido a la cercanía del accidente con el paso fronterizo, el primer equipo en llegar al lugar fue personal de Gendarmería.

El camión, originario de Brasil, había cruzado desde Chile con rumbo a su país cuando, en una zona de curvas, perdió el control. A pesar de un intento por recuperar la estabilidad, el vehículo volcó sobre su lateral izquierdo, fuera de la calzada.

Las autoridades confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados y, afortunadamente, no se produjeron demoras en el tráfico, ya que el camión no bloqueó el paso.

En cuanto al conductor, fue atendido por una ambulancia de Las Lajas y, tras realizarle los estudios pertinentes en el hospital de la ciudad, los médicos informaron que, aunque presentaba algunos golpes, no sufrió lesiones graves y fue dado de alta más tarde.

En lo que respecta al camión, el vehículo quedó en el lugar del accidente. Transportando 20 toneladas de salmón eviscerado con destino a Brasil, su retiro fue complicado, ya que se esperaba la llegada de una grúa para poder moverlo de la zona.