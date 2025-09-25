El miércoles se registró, en horas de la noche, un incendio de grandes proporciones en el acceso sur a Puerto Madryn, a la altura de la Ruta Nacional N° 3, aproximadamente a unos 600 metros al sur de la rotonda de ingreso. Allí, un camión que circulaba en dirección norte, proveniente de Comodoro Rivadavia, sufrió un desperfecto eléctrico que rápidamente derivó en un foco ígneo.

El conductor del vehículo advirtió la falla mecánica y logró detener la marcha a un costado de la calzada. Gracias a su rápida reacción, consiguió ponerse a resguardo sin sufrir lesiones. Es que en tan solo segundos, las llamas comenzaron a expandirse por la cabina y la carrocería del rodado , que quedó envuelto en fuego.

La situación obligó a un importante despliegue de emergencia. Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn acudieron al lugar y trabajaron intensamente para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara hacia la banquina o a la vegetación lindera, teniendo en cuenta las condiciones de viento que predominaban en la zona.

Además, se sumó al operativo maquinaria vial, que resultó fundamental para colaborar en las tareas de despeje de la ruta y en el enfriamiento de los restos del camión.

El tránsito en la zona del acceso sur se vio afectado por la presencia de las unidades de emergencia y las maniobras necesarias para contener el fuego.

Si bien el incidente generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por el sector, no se registraron víctimas ni heridos, lo que dio un margen de alivio en medio de la emergencia.

Las causas precisas del incendio serán determinadas a través de las pericias correspondientes, aunque la primera hipótesis indica que todo se originó por una falla eléctrica en el sistema del camión.

TRAGEDIA EN LA RUTA 2

La tarde de este pasado miércoles se tiñó de tragedia en las rutas cercanas a Puerto Madryn, luego de que se produjera una violenta colisión entre un automóvil y un camión de gran porte, que resultó en la muerte de una persona.

El lamentable episodio tuvo lugar minutos antes de las 17:00 horas, sobre la Ruta Provincial N° 2, en las inmediaciones de la rotonda que la conecta con la Ruta Provincial N° 1, un tramo conocido por el alto flujo de vehículos pesados y particulares.

Según informó la policía de Puerto Madryn, el conductor del vehículo Honda circulaba a alta velocidad, “rebasando vehículos”, cuando se encontró con el camión de combustible que circulaba hacia la Ruta Provincial N° 1 y terminó chocando de frente.

Tras el impacto, el conductor del vehículo salió despedido y murió en el acto. Por otra parte, el conductor del camión solo tuvo lesiones leves.