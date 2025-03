Un hombre de 40 años permanece bajo atención médica tras ser baleado en un tiroteo confuso ocurrido el martes en la madrugada, en la zona del barrio San Francisco I en Bariloche. El sujeto fue atacado cuando caminaba por la calle Asunción al 200, en un hecho que hasta el momento carece de detalles claros sobre el atacante. Lo que sorprende es que, al igual que en otros casos recientes, la víctima se negó a recibir asistencia médica adecuada y no aportó datos sobre el agresor.

Según su propio testimonio, el hombre fue golpeado en la cabeza antes de recibir un disparo en la pierna. A pesar de las heridas, decidió no presentar una denuncia ni colaborar con la policía para esclarecer el motivo y la identidad del agresor. La víctima afirmó que no tiene intenciones de abrir expedientes judiciales y prefirió no involucrarse más en la investigación.

Misterio: un hombre recibió dos disparos, pero no quiso realizar la denuncia

Este incidente no es un caso aislado. El hombre baleado es conocido en el ambiente delictivo y, según algunas versiones, pudo haber tenido un altercado previo con otro individuo, lo que habría desencadenado el ataque. Sin embargo, la falta de cooperación por parte de la víctima ha dejado a las autoridades sin pistas claras sobre el móvil y el responsable.

Lo que inicialmente parecía ser un caso aislado de violencia en la vía pública pronto empezó a generar más preguntas. En el nosocomio local, donde el hombre fue atendido, se conoció que otro herido de bala, esta vez de 35 años, ingresó también con heridas por disparos días después, sumando más incertidumbre al panorama de inseguridad en la ciudad. El patrón de las víctimas que se niegan a colaborar con la justicia está generando preocupación, ya que complica la identificación de los culpables y retrasa las investigaciones.