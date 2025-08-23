El hecho ocurrió alrededor de las 19:13 horas en las instalaciones del taller de chapa y pintura "Jorge Barrientos", ubicado en Alberto Blanc N.º 251, en la zona sur de Comodoro. La intervención se inició tras un aviso recibido por el Centro de Monitoreo municipal.

Al arribar al lugar, el personal policial constató, junto a los efectivos bomberos, una densa cortina de humo que provenía del sector interior del local y que ya invadía el interior de la vivienda contigua.

En ese momento arribó el propietario del establecimiento, quien aseguró que, al momento de iniciarse el fuego, no había personas en el interior de las instalaciones.

Ante esta confirmación, los bomberos, al mando del oficial inspector Héctor Alvarado, procedieron de inmediato a combatir las llamas, las cuales afectaban el sector interior y el techo del taller. El foco ígneo fue sofocado de manera efectiva, evitando que se propagara a otros inmuebles.

De acuerdo con la declaración del propietario, el incendio se habría originado por un foco ígneo en la cabina de pintura del taller, el cual alcanzó un bidón de gasoil almacenado en el lugar. Este contacto habría generado una explosión que propagó el fuego rápidamente.

Además de la Policía y Bomberos, en el lugar también intervino personal de Defensa Civil, movilizado en el vehículo RI 429 a cargo de Misael Encina. La oficialía interviniente estuvo a cargo del oficial ayudante Darío Rodríguez. No fue necesaria la presencia de servicios de ambulancia al no registrarse lesionados.