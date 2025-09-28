Durante la madrugada de este domingo, un trágico accidente vial en Puerto Madryn terminó con la vida de un bebé de 1 año y cuatro meses.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30, cuando un hombre que manejaba en evidente estado de ebriedad perdió el control de su vehículo, un Renault Kangoo, en la rotonda ubicada en Avenida del Trabajo, provocando un violento vuelco.

Según los primeros reportes, el conductor viajaba con su pequeño hijo, de aproximadamente un año y medio, cuando al llegar a la rotonda perdió el dominio del vehículo por razones que aún se investigan.

El utilitario volcó de manera abrupta, y el niño fue expulsado del interior, quedando atrapado bajo la estructura del rodado, lo que le causó la muerte en el acto.

Alto nivel de alcohol y detención inmediata

Tras el accidente, personal de Tránsito acudió al lugar y realizó un test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado extremadamente alto: entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal permitido.

El hombre fue detenido en el momento y trasladado a la Comisaría Segunda, quedando a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación para determinar su responsabilidad penal.

Tensión en el hospital

Horas después, el drama continuó en el hospital local. El conductor, separado de la madre del menor, fue confrontado por la familia materna cuando la mujer fue informada del fallecimiento de su hijo. En medio del dolor y la indignación, algunos familiares intentaron agredir al hombre, lo que obligó a intervenir a la policía para evitar mayores incidentes y proteger al detenido.

Se espera que la audiencia de control de detención se lleve a cabo este mismo domingo.

Con información de Canal 12