Un accidente vial se registró este sábado en la Ruta Nacional N.º 3, a unos 35 kilómetros de Caleta Olivia, cuando un automóvil volcó presuntamente a raíz de una fuerte ráfaga de viento.

La Policía de Santa Cruz tomó conocimiento del hecho a través del sistema de emergencias 911 y acudió al lugar.

Al llegar, los efectivos constataron que un Renault Duster había salido de la calzada y terminó volcado sobre la banquina.

El conductor, que viajaba solo, fue asistido por personal de salud y trasladado de manera preventiva, aunque se encuentra fuera de peligro.

Según precisaron fuentes policiales, la hipótesis principal es que el viento ocasionó la pérdida de control del rodado.

Más tarde, familiares del damnificado retiraron el vehículo del lugar. En diálogo con el canal local Canal 2, la madre del conductor expresó que “fue un milagro” que su hijo haya salido ileso, destacando que el accidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será

El procedimiento concluyó sin mayores novedades y no se registraron otros vehículos involucrados.