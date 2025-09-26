Un auto despistó en km.14 y chocó contra tres vehículos estacionados: dos personas fueron derivadas al hospital

Este viernes por la tarde, cerca de las 19 horas, se produjo un accidente de tránsito en kilómetro 14, cuando el conductor de un Ford Focus perdió el control e ingresó a alta velocidad desde la ruta hacia una de las calles del barrio.

Ocurrió sobre la calle Tito Stelmastuk al 900. Al despistar con el vehículo, chocó con una camioneta Tucson, una Duster y un auto Onix, que se encontraban estacionados en la misma cuadra. Además, impactó contra las rejas de uno de los locales.

Según pudo confirmar ADNSUR, los conductores del primer vehículo (Tucson) y quien produjo el accidente fueron derivados al hospital.

Por el momento, se desconoce el motivo que habría ocasionado el siniestro vial, aunque se conoció que el Focus circulaba con exceso de velocidad, posible causante del hecho.

Se encuentran trabajando en el lugar personal policial y tránsito.