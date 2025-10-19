Durante la noche del sábado, un automóvil sufrió un accidente en el camino de montaña que lleva al barrio Los Radales, en San Martín de los Andes.

Por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió el control y terminó cayendo por una zona de ladera, lo que activó un importante operativo de emergencia.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Salud y agentes de la División Tránsito, quienes brindaron asistencia a los ocupantes del rodado.

Aunque todavía no se precisaron las causas ni cómo ocurrió el siniestro, las primeras informaciones señalan que los pasajeros fueron rescatados conscientes y se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades continuaban anoche realizando peritajes para establecer las circunstancias del hecho y asegurar el área afectada.