Una tensa situación alteró la rutina escolar durante la tarde de este viernes en un colegio secundario de la localidad de Centenario, en la provincia de Neuquén, cuando personal policial de la Comisaría 52 debió intervenir tras recibir un llamado que advertía sobre la presencia de un menor con una presunta arma de fuego dentro de los baños del establecimiento.

De acuerdo con lo informado por la policía de Neuquén, la jefa de guardia de la Unidad dispuso un operativo preventivo y coordinó acciones conjuntas con los directivos y el personal de seguridad del Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) en cuestión, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y auxiliares.

La denuncia inicial hablaba de un adolescente que se encontraba en los sanitarios portando lo que a simple vista parecía ser un arma de fuego. Ante la gravedad del hecho y el riesgo potencial que esto implicaba para toda la comunidad educativa, se desplegó un procedimiento rápido y discreto para evitar situaciones de pánico dentro del edificio escolar.

Despido polémico: se fue a dormir la siesta en horario laboral y lo echaron de la Municipalidad

Tras una inspección exhaustiva, los efectivos detectaron que en la mochila de una alumna se encontraba un objeto sospechoso. Al revisarlo, confirmaron que se trataba de un arma de aire comprimido perteneciente al menor señalado en la denuncia.

Una vez asegurada el arma, los uniformados notificaron a la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, a cargo del fiscal Carlos Gómez, quien dispuso el inicio de una causa judicial para investigar las circunstancias en las que el adolescente ingresó el elemento al colegio.

Un histórico supermercado abrirá una nueva sucursal en la Patagonia y sumará 120 empleados: ¿seguirá en Argentina?

Paralelamente, se dio intervención a la madre del menor, quien fue informada sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas por las autoridades. Desde la fuerza de seguridad remarcaron que no se registraron incidentes mayores y que la rápida actuación permitió neutralizar cualquier situación de riesgo.

BRUTAL GOLPIZA

Una alumna del CPEM 67, de 14 años, fue atacada de manera brutal por un grupo de jóvenes de otra escuela en la plazoleta detrás del APADIC el jueves, a pocas cuadras del establecimiento educativo, ubicado en las calles Alfonsina Storni y Astor Piazzolla.

Según relató su madre, Estefanía, la agresión fue previamente anunciada por las compañeras del grupo atacante, que la amenazaron tras un conflicto ocurrido días antes. Los padres advirtieron al colegio sobre la situación, pero no se tomaron medidas efectivas para prevenir el ataque.

Sueldo de un albañil de UOCRA en septiembre de 2025: ¿cuánto ganan por hora y cuáles son las categorías?

La adolescente ya sufría bullying desde el año pasado y, en un episodio anterior, incluso intentó quitarse la vida debido al hostigamiento constante. La madre recordó que el director anterior solía minimizar los hechos, calificándolos de “cosas de chicos”.

El jueves, alrededor de las 13, la joven fue interceptada por un joven de 16 años y su hermana de 15, hijos de un exboxeador de la ciudad, quienes le propinaron múltiples golpes de puño. Tras el episodio, fue trasladada a un centro de salud donde se constató fractura de mandíbula y desplazamiento en el cartílago del hombro.

“Bin Laden" se negó a volver tras una salida transitoria y es buscado intensamente en la Patagonia

Actualmente la adolescente continúa con estudios complementarios y seguimiento psicológico y médico.