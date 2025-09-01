La inseguridad volvió a golpear en Comodoro Rivadavia y esta vez la víctima fue Juan, un vecino que trabaja de albañil y realiza todo tipo de changas para sostener a su familia.

La semana pasada, mientras realizaba un trabajo de limpieza en una cocina industrial, le robaron las herramientas que guardaba en su camioneta. Hoy, sin esos elementos que son su medio de vida, pide ayuda a la comunidad para recuperarlas.

“Yo vivo de changas, de nada. Y ahora se me complica bastante porque sin herramientas no puedo trabajar”, explicó Juan en diálogo con ADNSUR.

El hecho ocurrió en el transcurso de la semana pasada, aunque él mismo reconoce que no puede identificar el momento con exactitud. “Andaba haciendo una changa, una limpieza de una cocina industrial, y salí para el centro a buscar unos repuestos. Anduve de un lado a otro y no sé en qué momento habré cerrado mal la camioneta o algo. Cuando me di cuenta ya me habían sacado tres valijas con las herramientas”, relató.

Dentro de esas valijas guardaba elementos que había comprado de a poco, con esfuerzo, a través de cuotas. “Primero había una caja negra de Black & Decker, pero adentro tenía una amoladora y un atornillador a batería de la marca Gladiador, con discos, puntas, mechas. En otra valija negra Logus estaba el taladro de impacto, que me servía para aflojar tuercas de vehículo y arreglar mi autito. Y en la tercera tenía un rotopercutor, que es como un taladro para picar paredes, también a batería. Todo eso me lo sacaron”, detalló.

El albañil contó que no es la primera vez que sufre un robo. “Anteriormente ya también me habían abierto el autito que tengo, y me sacaron un inflador a batería, perfumes que tenía en el auto. Vengo de entrada con esto”, dijo resignado.

Más allá de la denuncia correspondiente, Juan pide la colaboración de la comunidad. “Lo que pido es que, si alguien ve que las ofrecen en algún lado, me pasen el dato. Yo voy con la policía, porque son herramientas que compré en Mercado Libre el año pasado y este año, de a poco y en cuotas, y son las que me facilitan poder trabajar”, explicó.

El robo no solo significa la pérdida de objetos materiales, sino también la imposibilidad de seguir generando ingresos. “Yo vivo de la construcción y de hacer changas. Sin esas herramientas se me complica bastante seguir trabajando”, expresó.

Lamentablemente, tras el hecho también fue víctima de estafadores. “Me llamaron un montón de personas diciéndome que tenían las herramientas, que me las vendían, que les pase 100 mil pesos o 15 mil para ‘asegurarlas’. Es gente que se aprovecha de la situación y lo único que quieren es sacar plata. Pero de las herramientas de verdad todavía no hay novedades”, lamentó.

Juan dejó su número de contacto para que quienes tengan información puedan comunicarse directamente con él: 2974283701. También está disponible para quienes quieran darle una mano ofreciéndole trabajo.

“Lo importante es que esas herramientas son mi medio de vida. Yo vivo de esto, de levantarme cada día y hacer changas. Ojalá pueda recuperarlas porque las necesito para seguir trabajando”, concluyó.