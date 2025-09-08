Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros la tarde del sábado por un menor de 15 años, cuando intentó defender a su mamá de un intento de robo. Ocurrió en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. El homicida, menor de edad, ya se encuentra detenido, pero es inimputable.

La víctima fue identificada como Dilan Joel Insfrán, de 17 años; murió tras recibir tres disparos: uno en el cuello y dos en la axila derecha. Falleció por la gravedad de las lesiones.

El crimen tuvo lugar el sábado, pasadas las 18.30 h, en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, cuando la familia de la víctima regresaba a su casa a bordo de una camioneta Toyota Hilux. En ese escenario, la madre del joven, Alicia, maniobraba el vehículo para ingresar al garaje, mientras que Dilan se disponía a abrir el portón.

Fue allí cuando un grupo de cinco delincuentes armados abordó a la mujer para robarle la 4x4. Con violencia, abrieron la puerta del conductor para arrastrar a la mujer hacia afuera, pero su hijo corrió para auxiliarla y se interpuso ante los atacantes para protegerla, según publica Infobae.

En medio del forcejeo, el adolescente recibió tres disparos y fue trasladado inconsciente al hospital Simplemente Evita, donde finalmente murió a raíz de la gravedad de las heridas.

UNA CÁMARA DE SEGURIDAD TESTIGO DEL CRIMEN

Una cámara de seguridad instalada en el frente de la casa de un vecino registró tanto la previa del ataque como la huida de los ladrones, que escaparon corriendo a toda velocidad luego de que la víctima cayera tendida sobre la vereda.

Allí se ve claramente cómo la víctima cae herida sobre la calle Manzoni, luego de recibir tres balazos en su cuerpo.

Mientras otra cámara de seguridad registró la huida de los atacantes: cuatro de ellos doblaron en Cepeda y huyeron en dirección al barrio Los Ceibos, mientras que el restante, que escapó por Alejandro de Manzoni, fue increpado por un grupo de vecinos y debió retroceder sobre sus pasos para evitar ser capturado.

LAS DETENCIONES

El presunto homicida, de 15 años, fue arrestado este domingo durante el allanamiento que el personal policial realizó en una finca ubicada a unas 25 cuadras del lugar del hecho, donde se había refugiado para mantenerse oculto mientras era buscado por la policía.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, ordenó que se le practique un dermotest, tras lo cual se verificó que había sido el autor material del crimen de Dilan.

Según confiaron las fuentes del caso, el menor posee antecedentes penales por dos causas de encubrimiento agravado.

También se detuvo a otro chico de 16 años y a un mayor de edad, de 18. Este último, apodado “El Paraguayo”, fue entregado por su propio padre, quien se comunicó por sus propios medios con la DDI departamental para informar sobre el paradero de su hijo.

“El Paraguayo” fue entregado “de los pelos” por su progenitor, según indicaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Fueron imputados por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el concurso premeditado de dos o más personas por ser criminis causae, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae en grado de tentativa; los tres aprehendidos hasta el momento residen en el mismo barrio, al igual que la víctima. No descartan otros arrestos en las próximas horas, agregaron.

En la causa también interviene el juez Rubén Norberto Ochipinti, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de La Matanza, quien junto al fiscal Volpicina trabajan en la búsqueda del otro imputado que continúa prófugo.