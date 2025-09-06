El barrio Costa Sur de Cipolletti despertó sacudido por un hecho de violencia. A primeras horas de la mañana, poco después de las cinco, apareció sin vida un adolescente de 16 años, conocido en el entorno delictivo de la ciudad.

El cuerpo fue encontrado sobre la vía pública por un patrullero de la Comisaría 4ª, luego de un llamado al 911. El personal médico del SIARME confirmó en el acto que el joven no presentaba signos vitales.

A simple vista, no se detectaban heridas graves, salvo un golpe en la cabeza que ahora se considera clave para esclarecer lo sucedido.

La fiscalía de turno dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística, que acordonó la zona y trabajó durante la mañana en la recolección de pruebas.

La Justicia ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Roca, donde se le realizará la autopsia para determinar las causas del deceso. Las hipótesis varían: podría tratarse de una caída desde un techo, un ataque o, según algunas versiones, de un linchamiento.

Vecinos del lugar contaron que el joven habría sido sorprendido robando nuevamente en la zona y que, como consecuencia, fue agredido en plena calle. El golpe en la cabeza podría haber sido producto de piedrazos.

Según la información publicada por Mejor Informado, este no era el primer episodio violento protagonizado por el joven: en otra ocasión, fue atado con alambre y arrojado al río Neuquén, aunque en esa oportunidad logró sobrevivir.

También se presentó en el lugar el padre del joven, quien aseguró que no lo veía desde el sábado, pues pensaba que estaba en casa de su abuela en la Isla Jordán.