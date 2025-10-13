Un adolescente de 16 años fue detenido luego de asesinar a puñaladas al novio de su madre en la localidad bonaerense de Tolosa, partido de La Plata. Según los primeros informes policiales, el joven actuó en defensa de su madre, que estaba siendo agredida por el hombre, quien contaba con antecedentes penales y una restricción perimetral vigente.

El hecho se registró el domingo por la noche, en una vivienda ubicada en la calle 517 entre 116 y 117, cuando vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un hombre herido en la vía pública. Al arribar los efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa, encontraron el cuerpo de Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, tendido en el suelo con una herida de arma blanca en el pecho.

Personal médico del SAME, a cargo del doctor Rodríguez Arias, constató el fallecimiento en el lugar. Minutos más tarde, se presentó en la escena Romina Alejandra Agüero, de 35 años, acompañada de su hijo B.A.A., quien admitió haber intervenido para defender a su madre, según publica NA.

Según su testimonio, Farías había irrumpido en el domicilio portando un cuchillo e intentó atacar a la mujer. En medio del forcejeo, el adolescente logró arrebatarle el arma y lo hirió en el pecho, provocándole la muerte casi instantánea.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron dos cuchillos —una cuchilla y una tramontina— ambos con restos de sangre, que serán sometidos a peritajes.

La Fiscalía del Menor N.º 1, a cargo de Sabrina Cladera, ordenó la aprehensión del joven, quien fue trasladado para tomarle declaración bajo los protocolos del fuero juvenil. En el lugar trabajó también el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, realizando las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “homicidio” y se encuentra en plena investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y si se configura la figura de legítima defensa.

Fuentes judiciales confirmaron que Farías tenía un extenso prontuario, con antecedentes por tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y violencia familiar, además de haber estado detenido en distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Su última intervención judicial corresponde al año 2025, por una causa vinculada a violencia familiar tramitada en el Juzgado de Paz de Ensenada.

El caso conmociona a la comunidad de Tolosa, que desde hace tiempo denuncia la falta de respuestas judiciales frente a situaciones reiteradas de violencia de género en la zona.