Un adolescente de 15 años escapó en moto de la policía, lo encontraron tirado en la calle y está en coma

Un adolescente de 15 años está internado en coma en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, Santa Cruz. Su familia apunta a la Policía por una posible persecución que lo hizo caerse de su moto en una zona de zanjas muy poco iluminada. En la noche del martes, sus familiares y amigos se movilizaron para pedir que se investigue el hecho.

El accidente ocurrió en horas de la noche del lunes. El menor junto a un amigo paseaban en moto cerca del casino cuando se toparon con un control policial. Y lejos de frenar su marcha, aceleró. En ese momento, su acompañante decidió saltar de la moto.

Fuentes policiales indicaron a La Opinión Austral que hay una grabación que es parte del expediente judicial, se ve al menor a bordo de su motocicleta, siendo perseguido por otra que sería de un efectivo policial.

Luego de unos minutos, en la zona de chacras de Caleta, una vecina encontró a Bauer golpeado y tirado en la vía pública, cerca de su moto. La ambulancia llegó a los pocos minutos y trasladaron al joven al hospital.

El adolescente permanece internado y su estado es delicado. permanece internado en coma inducido luego de haber sido sometido a una operación en la cabeza.

La familia del menor no descarta que podría ser un caso de abuso policial. Mientras que una de las testigos de la causa, que reside en la zona de chacras de Caleta Olivia, quien los encontró tirado en el suelo, dio detalles de lo sucedido.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz informaron que por orden del Juzgado se está efectuando un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona céntrica con el fin de dilucidar el recorrido. "Igualmente se inició una causa judicial que enmarca el operativo de control que llevó adelante la Policía", detallaron.

Y aclararon que en este marco, desde el Ministerio de Seguridad y la Policía Provincial, se inician las investigaciones internas y los correspondientes sumarios administrativos.

LO ENCONTRARON TIRADO Y CON GOLPES

"Veníamos del centro con mis nenas, cerca de las 21:00 horas. Las calles en la zona de chacras, con las lluvias, están en un estado deplorable. Hay muchas zanjas. Eso y la falta de iluminación creo que acarreó a este tremendo accidente que tuvo este chico", recordó a LU12.

"Ahí fue que vi la moto tirada y al bajar y caminar un poco, me lo encuentro. Estaba desmayado. Había un casco tirado a unos diez metros. No creo que lo haya tenido puesto, no se lo veía partido".

Pasadas las 22:00 horas del martes, familiares y amigos del joven amante de las motos se movilizaron por las calles de Caleta Olivia. Pidieron a la Justicia que se esclarezca lo sucedido y llegaron hasta afuera del hospital donde está internado.

"Él va a salir de esta, es un toro", manifestaron dos de sus amigos más cercanos.