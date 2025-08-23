Un joven de 14 años sufrió un aneurisma cerebral este viernes mientras realizaba actividades físicas en un gimnasio ubicado en la calle Islas Malvinas, en la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con el testimonio de un profesor de educación física presente en el lugar, el adolescente comenzó a sentirse mal durante el entrenamiento.

El menor manifestó un fuerte dolor en el ojo derecho, pérdida de fuerza facial y dificultades para moverse, síntomas que alertaron a quienes estaban en el gimnasio.

Tanto el docente como el personal del establecimiento actuaron de inmediato para asistirlo mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias. El episodio ocurrió poco después de las 19 horas.

“Llamamos a la emergencia varias veces y, mientras tanto, lo asistíamos con los conocimientos que tenemos. Desafortunadamente, la ambulancia tardó en llegar y tuvimos que trasladarlo junto a sus padres al hospital en un vehículo particular”, comentó el docente.

Una vez trasladado al hospital Castro Rendón, el joven fue intubado. Sin embargo, los médicos informaron que había sufrido muerte cerebral como consecuencia de un aneurisma, una malformación congénita que puede desencadenar un accidente cerebrovascular en cualquier momento.

Desde el gimnasio, las autoridades colaboraron en todo momento y acompañaron a la familia del menor durante la difícil situación.

Con información de Mejor Informado