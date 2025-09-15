En la mañana del domingo, un grave accidente se registró en el barrio San Benito de Río Gallegos. Un adolescente de 16 años, que conducía una camioneta Toyota Hilux en compañía de su padre —ambos en estado de ebriedad—, perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de alimentación eléctrica ubicado sobre la calle 22.

El fuerte choque derribó la estructura y provocó un corte masivo de energía en la capital santacruceña, lo que obligó a poner en marcha un sistema de reserva para restablecer parcialmente el servicio. La interrupción se extendió durante varias horas y afectó a miles de vecinos.

“Cuando llegamos y abrimos la puerta vimos a un hombre mayor en la parte trasera y al conductor, con mucho olor a alcohol”, dijo uno de los primeros testigos que llegó a auxiliar a los involucrados, según publica La Opinión Austral.

Los ocupantes de la camioneta no presentaban heridas visibles y fueron trasladados al Hospital Regional Río Gallegos para ser examinados preventivamente.

Un vecino de la zona cuestionó la imprudencia de los ocupantes del vehículo al sostener que “podrían haber provocado un desastre: matarse ellos o matar a otras personas, un desastre”.

UN CORTE TOTAL

La torre de energía de grandes dimensiones, tras el impacto, colapsó y cayó, quedando atravesada en la ruta, por lo que se debió interrumpir el paso del tránsito por la zona hasta su remoción.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) detallaron —a través de sus redes sociales— que se llevaron a cabo las maniobras necesarias para generar energía a través de la reserva fría y el inicio de trabajos en la torre afectada.

“Comenzando a normalizar por sectores e ingresando al sistema interconectado”, señalaron desde la empresa estatal cerca de las 20:30 horas.

Además, recordaron que los vecinos pueden comunicarse al 0800-222-7773 para efectuar reclamos.