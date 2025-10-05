Un adolescente apuñaló a otro luego de una violenta pelea en el centro de Trelew

En la madrugada del domingo 5 de octubre, alrededor de las 6:20, se registró un incidente con arma blanca en el centro de Trelew, en la intersección de 25 de Mayo y Fontana. El hecho ocurrió en el marco de un operativo policial destinado al despeje de locales nocturnos y discotecas en la zona céntrica.

Según la información oficial, personal policial que realizaba recorridas preventivas observó una pelea entre varios jóvenes en la intersección de Belgrano y San Martín, protagonizada por dos facciones enfrentadas. Al intervenir para disolver el enfrentamiento, uno de los involucrados, un adolescente de 16 años, lesionó a otro de 15 años con un arma blanca.

El agresor intentó huir del lugar, pero arrojó el arma utilizada en la pelea —una navaja tipo tijera de color negro— y fue detenido por los efectivos presentes. El arma fue secuestrada por personal de criminalística, que además realizó un registro fotográfico de la escena.

Una ambulancia se presentó en el lugar para asistir a la víctima, que fue atendida por el médico a cargo y luego de la revisión se determinó que las lesiones eran leves, sin riesgo de gravedad.

El hecho fue comunicado de inmediato a las autoridades judiciales correspondientes, incluyendo a la fiscal de turno, la asesoría de familia, el defensor oficial y la oficina judicial, siguiendo los protocolos para casos que involucran a menores.

No se registraron otros heridos ni se reportaron daños materiales significativos. La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscalía y con la colaboración de la policía local, que mantiene un seguimiento del caso.