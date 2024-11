Un actor argentino intentó matar a su pareja: fue a buscarla al trabajo y le dio 30 puñaladas

Un actor de cine argentino intentó asesinar a puñaladas a su pareja en una pizzería. Saltó el mostrador, atacó a la víctima con una cuchilla e intentó quitarse la vida.

Se trata de Sergio Raúl Sarria, quien está detenido luego de haber intentado asesinar a su pareja en el barrio porteño de Núñez. Tras el ataque, intentó quitarse la vida con la misma cuchilla.

Tiene 41 años, actuó para películas que llegaron a España y dedicó gran parte de sus últimos años a los monólogos de humor en teatros nacionales. Comenzó su relación con la actuación hace diez años, protagonizó diversos shows de humor a la gorra en teatros porteños que él mismo difundía a través de sus redes sociales.

La brutal escena ocurrió este lunes por la noche, el hoombre llegó hasta el local de comidas donde trabaja su pareja, empezó una discusión desde la calle, pero en segundos saltó el mostrador. La cámara de seguridad logró captar el momento en que atrapó a su pareja cuando ella intentaba escapar y la apuñaló varias veces hasta tirarla contra el piso. Estuvo más de 35 segundos apuñalándola sin parar.

Los compañeros de trabajo de la mujer le revolearon objetos mientras el agresor la atacaba, hasta que uno de llos tomó un palo de hierro y pudo frenar el ataque. Fue entonces que la mujer escapó.

Con total tranquilidad, el hombre de 41 años comenzó a deambular por el local, se tomó el tiempo de sacarse la campera que tenía puesta y la mochila. Luego se puso el cuchillo en su cuello.

En ese instante llegó la policía, y el hombre soltó una escalofriante frase. “Mi hija no me quiere, me voy a matar”, gritó antes de clavarse la cuchilla en el cuello en dos oportunidades. La segunda le impactó gravemente y quedó tirado en el piso.

La víctima fue trasladada de urgencias al hospital Pirovano, donde ingresó con heridas en el cuello, la cara y en el costado del cuerpo. Su vida no corre riesgo pese a haber recibido al menos 30 puñaladas en distintas partes de todo el cuerpo. Todavía está internada en observación.

El agresor, por su parte, fue trasladado al mismo centro de salud porteño, donde le dieron el alta a las pocas horas. Luego de recibir el alta médica, quedó detenido.

SU CARRERA ARTÍSTICA

En 2018 tuvo un papel relevante en la película “La venganza de Ambar”, dirigida por Cinthya Glezer, y ahí comenzó a tener más participación en producciones cinematográficas. Ese mismo año formó parte de la película “La secta del gatillo”.

Para mediados de 2019 estrenó otro rol protagónico en la película “Hombres de piel dura”, que fue presentada en el Cine Gaumont y que llegó a ser presentada en la selección oficial de la semana internacional de cine de Valladolid de aquel año.

La pandemia lo llevó a buscar nuevos rumbos dentro del arte y durante los meses de cuarentena se volcó a publicar videos en Youtube donde recordaba la vida de diferentes personajes del cine y la televisión.

El paso del tiempo lo volcó directamente a esa plataforma donde continuó publicando videos, pero en este caso de entrevistas a diferentes personalidades del espectáculo nacional. Una de las últimas que hizo, en octubre, fue a “Nico” de Brigada Cola.

También publicó un video con su hija, a quien se refirió durante el brutal ataque que cometió el lunes. “Mi hija no me quiere, me voy a matar”, dijo antes de clavarse en el cuello la misma cuchilla con la que había atacado a la víctima.

En su cuenta de Facebook parecía dejar mensajes sobre la crisis que estaba viviendo. “No se aguanta más esto, parece no haber salida. Cada vez peor, LPM”, se puede ver en una de las publicaciones, entre medio de los distintos videos que difundía.